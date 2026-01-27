Los Argeles Day Centre-ville Argelès-Gazost

Los Argeles Day

Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Les jeunes de l’association Los Argelès vous prépare une édition exceptionnelle ! Exposition des caisses à savon, manœuvre des Sapeurs-Pompiers, démonstrations agricoles, repas de produits locaux, chants pyrénéens, course de caisses à savon, Color Run, parcours d’obstacles géant de type Ninja Warrior , concert, DJ… Bref, une grande journée d’animations au cœur d’Argelès-Gazost à ne pas manquer !

Pour commencer la journée exposition des caisses à savon, manœuvre des Sapeurs-Pompiers, démonstrations agricoles. Le midi, un repas de produits locaux sera proposé au rythme des chants pyrénéens. Le départ de la course de caisses à savon sera lancé à 14 heures pour une édition unique en son genre… avec quelques surprises, surtout pour TOUS les enfants. Pour les amateurs de sensations, le départ de la Color Run sera ensuite donné à 17h30. Il s’agit là d’une course ludique, haute en couleur, sur un parcours court et balisé autour des belvédères argelésiens. Inédit Cette année les participants pourront s’essayer sur un parcours d’obstacles géant de type Ninja Warrior . Inscriptions obligatoires sur internet, places limitées. La soirée se poursuivra au rythme des férias autour d’un repas traditionnel avec des produits issus des jeunes agriculteurs. Dès 21h30, ce sera le groupe SANGRIA GRATUITE qui mettra le feu en ville ! Pour finir en beauté, un show DJ exceptionnel. .

Centre-ville ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The young people of the Los Argelès association are preparing an exceptional edition! Soapbox exhibition, fire department maneuvers, agricultural demonstrations, local produce lunch, Pyrenean songs, soapbox race, Color Run, giant Ninja Warrior -style obstacle course, concert, DJ… In short, a great day of entertainment in the heart of Argelès-Gazost not to be missed!

L’événement Los Argeles Day Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-01-27 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65