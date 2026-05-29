Théâtre Les faiseurs de roi Bruno Spiesser Villa Suzane Argelès-Gazost

Argelès-Gazost

Théâtre Les faiseurs de roi Bruno Spiesser

Villa Suzane ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 15:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Le Théâtre Fébus investira la Villa Suzanne d’Argelès-Gazost avec Les Faiseurs de roi, un spectacle mêlant théâtre historique et esprit cabaret.

Au cours d’un souper, Fouché et Talleyrand rejouent leur destin, accompagnés de deux maîtres de cérémonie qui éclairent et prolongent la grande Histoire avec humour et irrévérence.

Avec Bruno Spiesser, Lionel Latapie, Frédéric Garcès et Emma Spiesser.

Deux représentations 15h et 19h

Jauge limitée réservation obligatoire par téléphone.

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Villa Suzane ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 49 92 29 74

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English :

Théâtre Fébus takes over the Villa Suzanne in Argelès-Gazost with Les Faiseurs de roi, a show combining historical theater and cabaret.

Over dinner, Fouché and Talleyrand replay their destinies, accompanied by two masters of ceremonies who illuminate and extend history with humor and irreverence.

With Bruno Spiesser, Lionel Latapie, Frédéric Garcès and Emma Spiesser.

Two performances: 3pm and 7pm

Limited capacity please reserve by phone.

L’événement Théâtre Les faiseurs de roi Bruno Spiesser Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-05-29 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65