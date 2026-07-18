Atelier enfant Qui chante dans nos vallées ? Maison de la Montagne Argelès-Gazost

Informations pratiques

Argelès-Gazost

Atelier enfant Qui chante dans nos vallées ?

Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 17:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Mésange, rouge-gorge, cincle plongeur… Les oiseaux de nos vallées ont chacun leur voix, mais savoir les reconnaître s’apprend. Cet atelier propose aux familles une approche sensorielle et ludique pour s’initier à l’écoute et à l’identification des chants d’oiseaux.

Animé par Clément Mathis, en formation BTS Gestion et Protection de la Nature, cet atelier mêle jeu, observation et découverte pour petits et grands. Une première porte d’entrée vers la biodiversité sonore de nos montagnes.

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Maison de la Montagne ARGELES-GAZOST Argelès-Gazost 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 75 97 75 18 contact@maisondelamontagne.org

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English :

Great Tit, Robin, Dipper? The birds in our valleys each have their own song, but recognizing them is a skill that can be learned. This workshop offers families a sensory and fun approach to learning how to listen to and identify bird songs.

Led by Clément Mathis, a student in the BTS program in Nature Management and Conservation, this workshop combines play, observation, and discovery for all ages. It’s a great introduction to the acoustic biodiversity of our mountains.

L’événement Atelier enfant Qui chante dans nos vallées ? Argelès-Gazost a été mis à jour le 2026-07-15 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65