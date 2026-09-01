Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la distillerie Christian Drouin N°1895 route de Trouville Pont-l’Évêque

Informations pratiques

Pont-l’Évêque

Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la distillerie Christian Drouin

N°1895 route de Trouville Distillerie de Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de la fabrication du Calvados

Production de cidre, calvados et pommeau, gin. Dans des bâtiments à colombages du 17e siècle, visite et explications sur la fabrication du cidre, poiré, pommeau et calvados.

Balade dans les vergers pour découvrir les 22 variétés de pommes plantées au domaine, l’ancienne bouillerie, le lavoir ainsi que le four à pain .

N°1895 route de Trouville Distillerie de Calvados Christian Drouin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie

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English : Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la distillerie Christian Drouin

An insight into the production of Calvados

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite guidée de la distillerie Christian Drouin Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme