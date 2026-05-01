Foire à tout Pont-l’Évêque
Foire à tout Pont-l’Évêque dimanche 24 mai 2026.
Pont-l’Évêque
Foire à tout
Halles du Pré2 Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Affaires et objets de seconde main
Ce sera le moment de faire des affaires. .
Halles du Pré2 Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Foire à tout
Second-hand items
L’événement Foire à tout Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Terre d’Auge Tourisme
À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)
- Rencontre et dédicace de Rémi DAVID Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque 8 mai 2026
- Visite de Pont-l’Évêque et dégustation de fromage Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque 9 mai 2026
- Compétition Tournoi de padel PADEL LOB Pont-l’Évêque 11 mai 2026
- Atelier numérique Utiliser Doctolib Pont-l’Évêque 12 mai 2026
- La Fête du Pain au printemps en musique N°1895 D677 Le Lieu Saint Pierre Pont-l’Évêque 15 mai 2026