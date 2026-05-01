Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Foire à tout Pont-l’Évêque

Foire à tout Pont-l’Évêque dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Halles du Pré2

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Foire à tout

Halles du Pré2 Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 08:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

Affaires et objets de seconde main
Ce sera le moment de faire des affaires.   .

Halles du Pré2 Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Foire à tout

Second-hand items

L’événement Foire à tout Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Terre d’Auge Tourisme

À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)