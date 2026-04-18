Rencontre et dédicace de Rémi DAVID Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Rencontre et dédicace de Rémi DAVID

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 19:00:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Prélude à la goutte d’eau , Gallimard, 2026

Rémi DAVID, Prélude à la goutte d’eau, Gallimard, 2026

Je l’interrogerai sur les sources, le travail d’écriture et la vision du monde de ce roman haletant, un thriller écologique et juridique sur le statut de l’eau et de la nature.

Accompagnement au piano .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

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English : Rencontre et dédicace de Rémi DAVID

Prélude à la goutte d’eau, Gallimard, 2026

L’événement Rencontre et dédicace de Rémi DAVID Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme