Rencontre et dédicace de Rémi DAVID Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
Rencontre et dédicace de Rémi DAVID Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque vendredi 8 mai 2026.
Pont-l’Évêque
Rencontre et dédicace de Rémi DAVID
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 19:00:00
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Prélude à la goutte d’eau , Gallimard, 2026
Rémi DAVID, Prélude à la goutte d’eau, Gallimard, 2026
Je l’interrogerai sur les sources, le travail d’écriture et la vision du monde de ce roman haletant, un thriller écologique et juridique sur le statut de l’eau et de la nature.
Accompagnement au piano .
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
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English : Rencontre et dédicace de Rémi DAVID
Prélude à la goutte d’eau, Gallimard, 2026
L’événement Rencontre et dédicace de Rémi DAVID Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme
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