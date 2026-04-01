Lecture poétique Chair vive Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque
Lecture poétique Chair vive Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque dimanche 26 avril 2026.
Pont-l’Évêque
Lecture poétique Chair vive
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
De Guylaine Cosseron
Guylaine Cosseron, sur la scène de la librairie, nous fera une lecture poétique Chair Vive avec le contrebassiste de jazz Benjamin DUBOC autour de 4 ouvrages que nous avons sélectionnés ensemble dans les rayons
Chair vive, Grisélidis Réal, Seghers, 2022
L’Autre moitié du songe m’appartient, Alicia Gallienne, Gallimard, 2021
Latex, Rim Battal, LansKine, 2022
X et Excès, Rim Battal, Le Castor Astral, 2024 .
Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Lecture poétique Chair vive
By Guylaine Cosseron
L’événement Lecture poétique Chair vive Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme
À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)
- Micro-découverte Créatures fantastiques Micro-Folie de Pont-l’Évêque Pont-l’Évêque 25 avril 2026
- Atelier numérique Gérer les applis sur son téléphone Pont-l’Évêque 28 avril 2026
- Club E-Sport Pont-l’Évêque 28 avril 2026
- Grande vente de plantes ! SIFPro Pont-l’Évêque 29 avril 2026
- Pont-l’Evêque à Frétoy-le-Château Pont-l’Évêque Oise 1 mai 2026