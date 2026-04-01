Lecture poétique Chair vive Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Lecture poétique Chair vive

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

De Guylaine Cosseron

Guylaine Cosseron, sur la scène de la librairie, nous fera une lecture poétique Chair Vive avec le contrebassiste de jazz Benjamin DUBOC autour de 4 ouvrages que nous avons sélectionnés ensemble dans les rayons

Chair vive, Grisélidis Réal, Seghers, 2022

L’Autre moitié du songe m’appartient, Alicia Gallienne, Gallimard, 2021

Latex, Rim Battal, LansKine, 2022

X et Excès, Rim Battal, Le Castor Astral, 2024 .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

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English : Lecture poétique Chair vive

By Guylaine Cosseron

L’événement Lecture poétique Chair vive Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme