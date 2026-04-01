Pont-l’Évêque

Club E-Sport

2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 17:00:00

fin : 2026-05-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12

Mai et Juin Le club Esport continue de vous ouvrir ses portes tous les mardis soir de 17h à 19h pour des soirées jeux vidéo animées.

Mai et Juin Le club Esport continue de vous ouvrir ses portes tous les mardis soir de 17h à 19h pour des soirées jeux vidéo animées. .

2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

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English : Club E-Sport

May and June: The Esport club continues to open its doors to you every Tuesday evening from 5pm to 7pm for lively video game evenings.

L’événement Club E-Sport Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Terre d’Auge Tourisme