Après-midi jeux Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Après-midi jeux

Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 14:00:00

fin : 2026-04-21 17:30:00

Date(s) :

2026-04-21

Et si on jouait à la bibliothèque ?

Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux en famille ou entre amis.

Tout public. .

Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 24 91

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English : Après-midi jeux

Let’s play in the library!

L’événement Après-midi jeux Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terre d’Auge Tourisme