Après-midi jeux Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Après-midi jeux Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque mardi 21 avril 2026.
Pont-l’Évêque
Après-midi jeux
Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 14:00:00
fin : 2026-04-21 17:30:00
Date(s) :
2026-04-21
Et si on jouait à la bibliothèque ?
Venez jouer et découvrir de nouveaux jeux en famille ou entre amis.
Tout public. .
Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge 38 rue Saint-Michel Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 24 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Après-midi jeux
Let’s play in the library!
L’événement Après-midi jeux Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terre d’Auge Tourisme
À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)
- Soirée Open Game Pont-l’Évêque 21 avril 2026
- Lecture d’albums jeunesse Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque 22 avril 2026
- Micro-Ludo Créatures volantes Micro-Folie place du tribunal Pont-l’Évêque 22 avril 2026
- Les étonnants patrimoines Découvre Pont-l’Évêque en t’amusant ! Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque 22 avril 2026
- Les Balades du Jeudi Pont-l’Évêque 23 avril 2026