Soirée Open Game Pont-l’Évêque
Soirée Open Game Pont-l’Évêque mardi 21 avril 2026.
Pont-l’Évêque
Soirée Open Game
2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 17:00:00
fin : 2026-04-21 19:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Soirée Open Game avec tous nos jeux vidéos disponibles.
Sur inscription à partir de 12 ans. Gratuit.
Soirée Open Game avec tous nos jeux vidéos disponibles.
Sur inscription à partir de 12 ans. Gratuit.
Mai et Juin Le club Esport continue de vous ouvrir ses portes tous les mardis soir de 17h à 19h pour des soirées jeux vidéo animées. .
2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
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English : Soirée Open Game
Open Game evening with all our video games available.
Registration required for ages 12 and over. Free admission.
L’événement Soirée Open Game Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Terre d’Auge Tourisme
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