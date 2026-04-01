Pont-l’Évêque

Soirée Open Game

2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 17:00:00

fin : 2026-04-21 19:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Soirée Open Game avec tous nos jeux vidéos disponibles.

Sur inscription à partir de 12 ans. Gratuit.

Soirée Open Game avec tous nos jeux vidéos disponibles.

Sur inscription à partir de 12 ans. Gratuit.

Mai et Juin Le club Esport continue de vous ouvrir ses portes tous les mardis soir de 17h à 19h pour des soirées jeux vidéo animées. .

2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

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English : Soirée Open Game

Open Game evening with all our video games available.

Registration required for ages 12 and over. Free admission.

L’événement Soirée Open Game Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Terre d’Auge Tourisme