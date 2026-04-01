Lecture d’albums jeunesse Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Lecture d’albums jeunesse

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Par Eloïse

Avec Eloïse.

À la librairie La Distillerie, les séances de lecture d’albums permettent aux enfants de découvrir des histoires et de partager un moment calme autour du livre. .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

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English : Lecture d’albums jeunesse

By Eloïse

L’événement Lecture d’albums jeunesse Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terre d’Auge Tourisme