Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Lecture d’albums jeunesse Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Lecture d’albums jeunesse Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque mercredi 22 avril 2026.

Lieu : Librairie La Distillerie

Adresse : 7 place Vauquelin

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 16:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Lecture d’albums jeunesse

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22

Date(s) :
2026-04-22

Par Eloïse
Avec Eloïse.
À la librairie La Distillerie, les séances de lecture d’albums permettent aux enfants de découvrir des histoires et de partager un moment calme autour du livre.   .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Lecture d’albums jeunesse

By Eloïse

L’événement Lecture d’albums jeunesse Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terre d’Auge Tourisme

À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)