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Les Balades du Jeudi Pont-l’Évêque

Les Balades du Jeudi Pont-l’Évêque jeudi 23 avril 2026.

Adresse : Jardin de la Mairie

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : jeudi 23 avril 2026

Fin : jeudi 23 avril 2026

Heure de début : 14:15:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Les Balades du Jeudi

Jardin de la Mairie Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:15:00
fin : 2026-04-23

Date(s) :
2026-04-23

Randonnée de 10 km dans la campagne normande.
Randonnée de 10 km environ.
Les chiens non agressifs sont acceptés tenus en laisse.   .

Jardin de la Mairie Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 86 87 03 26 

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English : Les Balades du Jeudi

A 10km walk in the Normandy countryside.

L’événement Les Balades du Jeudi Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Terre d’Auge Tourisme

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