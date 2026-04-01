Pont-l’Évêque

Les Balades du Jeudi

Jardin de la Mairie Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 14:15:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Randonnée de 10 km dans la campagne normande.

Randonnée de 10 km environ.

Les chiens non agressifs sont acceptés tenus en laisse. .

Jardin de la Mairie Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 86 87 03 26

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English : Les Balades du Jeudi

A 10km walk in the Normandy countryside.

L’événement Les Balades du Jeudi Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Terre d’Auge Tourisme