Les Balades du Jeudi Pont-l’Évêque
Les Balades du Jeudi Pont-l’Évêque jeudi 23 avril 2026.
Pont-l’Évêque
Les Balades du Jeudi
Jardin de la Mairie Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 14:15:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Randonnée de 10 km dans la campagne normande.
Randonnée de 10 km environ.
Les chiens non agressifs sont acceptés tenus en laisse. .
Jardin de la Mairie Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 6 86 87 03 26
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English : Les Balades du Jeudi
A 10km walk in the Normandy countryside.
L’événement Les Balades du Jeudi Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-17 par OT Terre d’Auge Tourisme
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