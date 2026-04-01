Pont-l’Évêque

Atelier numérique Gérer les applis sur son téléphone

EPN 2 place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 11:00:00

fin : 2026-04-28 12:00:00

Date(s) :

2026-04-28

Gérer les applis sur son téléphone. Quelles sont les meilleures applis à mettre sur son portable ? Comment les installer ou les supprimer ? Devenez un pro de l’App Store avec cet atelier. Gratuit

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EPN 2 place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

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English : Atelier numérique Gérer les applis sur son téléphone

Managing the apps on your phone. What are the best apps to put on your phone? How do you install or delete them? Become an App Store pro with this workshop. Free

L’événement Atelier numérique Gérer les applis sur son téléphone Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Terre d’Auge Tourisme