Visite de Pont-l’Évêque et dégustation de fromage Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Visite de Pont-l’Évêque et dégustation de fromage

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09 17:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Patrimoine et terroir

Animation proposée lors de la Fête du Fromage.

Au fil de votre découverte, les anecdotes se succèderont au travers des personnalités et des demeures qui ont créé l’histoire de Pont-l’Evêque.

De l’église Saint-Michel à la rue Vieille, les anecdotes du fil des siècles seront dévoilées.

En fin de visite, nous partagerons un moment d’échange autour d’une dégustation de fromage. .

Office de Tourisme Terre d’Auge 16 bis place Jean Bureau Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

