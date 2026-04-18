Récital voix, piano. Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Récital voix, piano.

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Susanne BURSTEIN, Soprano ; Lucile STEUNOU, piano.

Susanne BURSTEIN, Soprano ; Lucile STEUNOU, piano

Susanne Burstein et Lucile Steunou nous invitent à un voyage musical en sept langues, où elles convoquent les plus grands compositeurs au tournant d’un siècle Grieg, Sibelius, Rachmaninoff, Tchaïkovski, Dvorak, Tosti, Puccini, Fauré, Duparc, Wolf, Strauss, Weill et Gershwin… Embarquement immédiat E la nave va… .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

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English : Récital voix, piano.

Susanne BURSTEIN, soprano; Lucile STEUNOU, piano.

L’événement Récital voix, piano. Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme