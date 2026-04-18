Chorale Hoe School et l’école de musique d’Honfleur Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Chorale Hoe School et l’école de musique d’Honfleur

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-03 18:00:00

fin : 2026-05-03

Date(s) :

2026-05-03

La Hoe Bridge School est une école historique du Surrey réputée pour son dynamisme musical et l’excellence de son Chœur Senior.

L’école Hoe Bridge School est une école indépendante mixte dynamique, accueillant des élèves de 2 à 16 ans au cœur du Surrey, en Angleterre sur 22 acres de magnifiques espaces verts dans un ancien manoir datant de 1680, riche d’histoire et de caractère.

La musique occupe une place particulièrement vivante dans la vie scolaire à Hoe Bridge. Le département de musique propose un large éventail d’ensembles, notamment des groupes de cordes, de bois, de cuivres, de percussions et de guitare, ainsi que plusieurs chœurs, dont le Chœur Senior qui se produit aujourd’hui. Ces ensembles se produisent régulièrement, et des soirées de récitals, organisées à chaque demi-trimestre, offrent aux solistes l’occasion de mettre en valeur leurs talents.

Le Chœur Senior réunit des élèves de la Year 6 à la Year 9 et se produit fréquemment lors de divers événements, tout récemment à la cathédrale de Guildford et sur la scène de la Wembley Arena dans le cadre de Voice in a Million , rassemblant plus de 6 000 enfants. Son répertoire couvre une grande variété de styles, des derniers succès pop à des classiques dynamiques comme Rhythm of Life, jusqu’à des œuvres chorales plus sacrées telles que The Lord Bless You and Keep You. .

Librairie La Distillerie 7 place Vauquelin Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 65 71 63

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chorale Hoe School et l’école de musique d’Honfleur

Hoe Bridge School is a historic Surrey school renowned for its musical dynamism and the excellence of its Senior Choir.

L’événement Chorale Hoe School et l’école de musique d’Honfleur Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-18 par OT Terre d’Auge Tourisme