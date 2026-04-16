Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

ATELIER RÉUSSIR SES PHOTOS Pont-l’Évêque

ATELIER RÉUSSIR SES PHOTOS Pont-l’Évêque samedi 2 mai 2026.

Adresse : 2 Place du Maréchal Foch

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

ATELIER RÉUSSIR SES PHOTOS

2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Dans le cadre du concours photo de Pont-l’Évêque
Venez vous sensibiliser à la photo avec une professionnelle pour augmenter vos chances de remporter le concours.
Sur insccription
Dans le cadre du concours photo de Pont-l’Évêque
Venez vous sensibiliser à la photo avec une professionnelle pour augmenter vos chances de remporter le concours.
Sur insccription Tarif 4,40€   .

2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49  epn@pontleveque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER RÉUSSIR SES PHOTOS

As part of the Pont-l’Évêque photo competition
Come and learn about photography with a professional to increase your chances of winning the competition.
Registration required

L’événement ATELIER RÉUSSIR SES PHOTOS Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Terre d’Auge Tourisme

À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)