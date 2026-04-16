Pont-l’Évêque

ATELIER RÉUSSIR SES PHOTOS

2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02 12:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Dans le cadre du concours photo de Pont-l’Évêque

Venez vous sensibiliser à la photo avec une professionnelle pour augmenter vos chances de remporter le concours.

Sur insccription

Dans le cadre du concours photo de Pont-l’Évêque

Venez vous sensibiliser à la photo avec une professionnelle pour augmenter vos chances de remporter le concours.

Sur insccription Tarif 4,40€ .

2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : ATELIER RÉUSSIR SES PHOTOS

As part of the Pont-l’Évêque photo competition

Come and learn about photography with a professional to increase your chances of winning the competition.

Registration required

L’événement ATELIER RÉUSSIR SES PHOTOS Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Terre d’Auge Tourisme