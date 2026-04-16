ATELIER RÉUSSIR SES PHOTOS Pont-l’Évêque
ATELIER RÉUSSIR SES PHOTOS Pont-l’Évêque samedi 2 mai 2026.
Pont-l’Évêque
ATELIER RÉUSSIR SES PHOTOS
2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02 12:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Dans le cadre du concours photo de Pont-l’Évêque
Venez vous sensibiliser à la photo avec une professionnelle pour augmenter vos chances de remporter le concours.
Sur insccription
Dans le cadre du concours photo de Pont-l’Évêque
Venez vous sensibiliser à la photo avec une professionnelle pour augmenter vos chances de remporter le concours.
Sur insccription Tarif 4,40€ .
2 Place du Maréchal Foch Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 94 49 epn@pontleveque.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : ATELIER RÉUSSIR SES PHOTOS
As part of the Pont-l’Évêque photo competition
Come and learn about photography with a professional to increase your chances of winning the competition.
Registration required
L’événement ATELIER RÉUSSIR SES PHOTOS Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-04-16 par OT Terre d’Auge Tourisme
À voir aussi à Pont-l'Évêque (Calvados)
- Après-midi jeux Bibliothèque Intercommunale Terre d’Auge Pont-l’Évêque 21 avril 2026
- Soirée Open Game Pont-l’Évêque 21 avril 2026
- Lecture d’albums jeunesse Librairie La Distillerie Pont-l’Évêque 22 avril 2026
- Micro-Ludo Créatures volantes Micro-Folie place du tribunal Pont-l’Évêque 22 avril 2026
- Les étonnants patrimoines Découvre Pont-l’Évêque en t’amusant ! Office de Tourisme Terre d’Auge Pont-l’Évêque 22 avril 2026