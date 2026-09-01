Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’ancien auditoire. Place de la Loi Baume-les-Dames
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Loi · Baume-les-Dames
Informations pratiques
Baume-les-Dames
Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’ancien auditoire.
Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Découvrez l’ancien auditoire de Baume les Dames de la salle d’audience aux prisons.
Rendez-vous à la Médiathèque Jean Grosjean .
Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’ancien auditoire.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’ancien auditoire. Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS
À voir aussi à Baume-les-Dames (Doubs)
- Atelier d’écriture de Muriel Baume-les-Dames 12 septembre 2026
- Festival international de musique de Besançon Quatuor Zaïde Place Saint-Martin Baume-les-Dames 12 septembre 2026
- Exposition de peintres amateurs à l’abbaye de Baume-les-Dames, Abbaye de bénédictines, Baume-les-Dames 19 septembre 2026
- Exposition de peintres amateurs Journées Européennes du Patrimoine Place de l’Abbaye Baume-les-Dames 19 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Maison des frères Grenier Rue Barbier Baume-les-Dames 19 septembre 2026