Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’ancien auditoire. Place de la Loi Baume-les-Dames

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Loi · Baume-les-Dames

Informations pratiques

Baume-les-Dames

Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’ancien auditoire.

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Découvrez l’ancien auditoire de Baume les Dames de la salle d’audience aux prisons.

Rendez-vous à la Médiathèque Jean Grosjean .

Place de la Loi Médiathèque Jean Grosjean Baume-les-Dames 25110 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 51 60 79 mediatheque@baumelesdames.org

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’ancien auditoire.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite guidée de l’ancien auditoire. Baume-les-Dames a été mis à jour le 2026-08-14 par OFFICE DE TOURISME DU DOUBS BAUMOIS