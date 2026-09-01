Informations pratiques

Le Mesnil-sur-Blangy

Journées européennes du patrimoine Visite guidée de l’église Notre-Dame

Eglise Notre Dame Le Mesnil-sur-Blangy Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découverte du patrimoine local

Nichée au cœur du pays d’Auge, l’église Notre-Dame du Mesnil-sur-Blangy (XIIᵉ-XVIᵉ siècle) charme par son architecture typiquement normande, mêlant éléments romans et gothiques.

Son clocher trapu et son toit en bardeaux de bois surplombent un intérieur remarquable, qui abrite un maître-autel du XVIIᵉ siècle et des statues polychromes classées. .

Eglise Notre Dame Le Mesnil-sur-Blangy 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 70 38

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English : Journées européennes du patrimoine Visite guidée de l’église Notre-Dame

Discovering local heritage

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite guidée de l’église Notre-Dame Le Mesnil-sur-Blangy a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme