Journées européennes du patrimoine Visite guidée du manoir de la Boisnerie Les Jardins du Manoir de La Boisnerie Sainte-Honorine-la-Chardonne

samedi 19 septembre 2026 · Les Jardins du Manoir de La Boisnerie · Sainte-Honorine-la-Chardonne

Informations pratiques

Sainte-Honorine-la-Chardonne

Journées européennes du patrimoine Visite guidée du manoir de la Boisnerie

Les Jardins du Manoir de La Boisnerie 1, rue du Manoir Sainte-Honorine-la-Chardonne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Manoir du XVe et XVIe siècles accompagné d’un jardin d’art et d’histoire rempli de nombreuses fleurs topiaires et broderies de buis.

Ces somptueux jardins patrimoniaux ont été imaginés par les propriétaires. l’auteur, issu du monde des arts démontre qu’on peut être créatif tout en reprenant les codes de l’art du jardin de la fin du Moyen-âge.

Chiens tenus en laisse autorisés.

Emplacement vélos-visite libre sans réservation.

Obtention du prestigieux label jardin remarquable en 2021 .

Les Jardins du Manoir de La Boisnerie 1, rue du Manoir Sainte-Honorine-la-Chardonne 61430 Orne Normandie +33 6 15 31 10 67 mariefrancoise.brichard@laposte.net

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English : Journées européennes du patrimoine Visite guidée du manoir de la Boisnerie

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite guidée du manoir de la Boisnerie Sainte-Honorine-la-Chardonne a été mis à jour le 2026-07-30 par Flers agglo