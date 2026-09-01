Informations pratiques

Canapville

Journées européennes du patrimoine Visite guidée du Manoir des Evêques

Manoir des Evêques Canapville Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:45:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte patrimoniale

Le Manoir de Canapville dit des Evêques de Lisieux , classé Monument Historique et habité par ses propriétaires est une batisse typique dans l’architecture augeronne à pans de bois. La partie la plus ancienne la Tour date du XIIIème siècle et est encadrée de part et d’autre par le Grand et le Petit Manoir, datant du XVème siècle. Enfin, un jardin luxuriant agrémente les abords de la propriété.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, on visitera la Salle (avec sa cheminée monumentale, classée, du XIIIème siècle), le Pressoir qui est complet (avec son Tour et sa Presse à longue étreinte datant du XVIIème siècle) tout en faisant un tour de jardin au milieu des roses Icebergs et des Saules Pleureurs centenaires. Pour terminer ce tour très bucolique, nous retrouverons la pièce d’accueil visiteurs comprenant nombre d’informations sur le Manoir et son histoire (avec notamment une photo de l’ancien pigeonnier, qui a malheureusement subi un incendie au début du XXème siècle). .

Manoir des Evêques Canapville 14800 Calvados Normandie +33 6 74 30 54 20

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English : Journées européennes du patrimoine Visite guidée du Manoir des Evêques

Heritage discovery

L’événement Journées européennes du patrimoine Visite guidée du Manoir des Evêques Canapville a été mis à jour le 2026-09-01 par OT Terre d’Auge Tourisme