Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne
samedi 19 septembre 2026 · Bazoches-sur-Hoëne
Informations pratiques
Bazoches-sur-Hoëne
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Pierre
Église Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre de l’église Saint-Pierre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .
Église Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 85 27 55
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Pierre
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE