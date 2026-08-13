Informations pratiques

Bazoches-sur-Hoëne

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Pierre

Église Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visite libre de l’église Saint-Pierre, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. .

Église Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne 61560 Orne Normandie +33 2 33 85 27 55

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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Pierre

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre de l’église Saint-Pierre Bazoches-sur-Hoëne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE