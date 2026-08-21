Journées Européennes du Patrimoine Visite libre des jardins du Château des Arcis Les Arcis Meslay-du-Maine

Informations pratiques

Meslay-du-Maine

Journées Européennes du Patrimoine Visite libre des jardins du Château des Arcis

Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine Mayenne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le Domaine des Arcis !

Visite libre des extérieurs du château des Arcis, des dépendances, des jardins, des expositions

Visite libre (avec document de visite) autour des bâtiments du château, dans les jardins, le long des canaux et de l’étang, île labyrinthe, .dans les dépendances (orangerie, grange avec charpente de type Philibert Delorme (panneaux explicatifs avec photos des travaux de restauration) , grange du domaine où exposent des artisans d’art)

QR code à disposition sur le site pour informations complémentaires détaillées, en particulier sur les restaurations et la botanique.

Vous pourrez ainsi découvrir l’histoire du château des Arcis et de ses propriétaires successifs (principales périodes de construction: autour de 1600 et début XIXe siècle), les bâtiments et les jardins. Vous apprécierez les restaurations récentes et la restitution du jardin Renaissance; Une exposition de panneaux avec photos vous aidera à visualiser les travaux réalisés.

Le tarif d’entrée donne accès à l’exposition de photographies sur bâche de la route des joyaux de la Mayenne , aux parcours ludiques, à l’exposition et la rencontre des artisans d’Art (seulement samedi et dimanche), à la visite guidée si souhaitée

page Facebook: château des Arcis .

Les Arcis Domaine des Arcis Meslay-du-Maine 53170 Mayenne Pays de la Loire +33 6 88 68 23 21 chateaudesarcis@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

As part of the European Heritage Days, discover the Domaine des Arcis!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre des jardins du Château des Arcis Meslay-du-Maine a été mis à jour le 2026-08-21 par SUD MAYENNE