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Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur Roncey

dimanche 20 septembre 2026 · Roncey

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur Roncey

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Adresse
23 Le Manuet
Ville
50210 Roncey
Département
Manche
Tarif

Roncey

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur

23 Le Manuet Roncey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur, monument
insolite, bâti en 1900 par Auguste Letenneur, marchand ambulant, avec tombeaux, salle à manger et deux chambres, vue à 360° depuis le sommet et fontaine du pucelage à proximité,
présenté par des bénévoles.
De 15h à 18h, 23 Le Manuet à Roncey.   .

23 Le Manuet Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 93 35 

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur Roncey a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme

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