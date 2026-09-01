Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur Roncey
dimanche 20 septembre 2026 · Roncey
Informations pratiques
Roncey
Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur
23 Le Manuet Roncey Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 15:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur, monument
insolite, bâti en 1900 par Auguste Letenneur, marchand ambulant, avec tombeaux, salle à manger et deux chambres, vue à 360° depuis le sommet et fontaine du pucelage à proximité,
présenté par des bénévoles.
De 15h à 18h, 23 Le Manuet à Roncey. .
23 Le Manuet Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 93 35
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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur
L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur Roncey a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme
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