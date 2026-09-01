Informations pratiques

Roncey

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur

23 Le Manuet Roncey Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur, monument

insolite, bâti en 1900 par Auguste Letenneur, marchand ambulant, avec tombeaux, salle à manger et deux chambres, vue à 360° depuis le sommet et fontaine du pucelage à proximité,

présenté par des bénévoles.

De 15h à 18h, 23 Le Manuet à Roncey. .

23 Le Manuet Roncey 50210 Manche Normandie +33 2 33 46 93 35

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English : Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur

L’événement Journées Européennes du Patrimoine visite libre du mausolée Letenneur Roncey a été mis à jour le 2026-08-13 par Coutances Tourisme