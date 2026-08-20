Visite guidée du mausolée Letenneur, Mausolée Letenneur, Roncey
dimanche 20 septembre 2026 · Mausolée Letenneur · Roncey
Informations pratiques
Visite guidée du mausolée Letenneur Dimanche 20 septembre, 15h00 Mausolée Letenneur Manche
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le mausolée Letenneur est un monument qui a été bâti en 1900 par Auguste Letenneur, marchant ambulant qui fit fortune au 19e siècle. Tout y était prévu : tombebeaux, salle à manger et même… deux chambres ! Si vous gravissez les marches jusqu’en haut du monument vous aurez une incroyable vue à 360° sur les alentours. Juste à côté, la fontaine du pucelage sera aussi à découvrir.
Toute une équipe de bénévoles sera présente le dimanche après-midi pour vous parler de ce lieu insolite.
Renseignements à la mairie aux horaires d’ouverture : 02 33 46 93 35
Mausolée Letenneur 23 Le Manuet, 50210 Roncey Roncey 50210 Manche Normandie 02 33 46 93 35 Le mausolée Letenneur est un monument qui a été bâti en 1900 par Auguste Letenneur, marchand ambulant qui fit fortune au 19e siècle. Tout y était prévu : tombeaux, salle à manger et même… deux chambres ! Ouvert seulement les dimanches après-midi de la mi-mai à la mi-septembre avec la présence de bénévoles.
Le **mausolée Letenneur** est un monument qui a été bâti en 1900 par Auguste Letenneur, marchand ambulant qui fit fortune au 19e siècle. Tout y était prévu : tombeaux, salle à manger et même… ! à…
©Mairie de Roncey
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