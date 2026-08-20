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Visite guidée du mausolée Letenneur, Mausolée Letenneur, Roncey

dimanche 20 septembre 2026 · Mausolée Letenneur · Roncey

Visite guidée du mausolée Letenneur, Mausolée Letenneur, Roncey

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mausolée Letenneur
Adresse
23 Le Manuet, 50210 Roncey
Ville
50210 Roncey
Département
Manche

Visite guidée du mausolée Letenneur Dimanche 20 septembre, 15h00 Mausolée Letenneur Manche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le mausolée Letenneur est un monument qui a été bâti en 1900 par Auguste Letenneur, marchant ambulant qui fit fortune au 19e siècle. Tout y était prévu : tombebeaux, salle à manger et même… deux chambres ! Si vous gravissez les marches jusqu’en haut du monument vous aurez une incroyable vue à 360° sur les alentours. Juste à côté, la fontaine du pucelage sera aussi à découvrir.
Toute une équipe de bénévoles sera présente le dimanche après-midi pour vous parler de ce lieu insolite.
Renseignements à la mairie aux horaires d’ouverture : 02 33 46 93 35

Mausolée Letenneur 23 Le Manuet, 50210 Roncey Roncey 50210 Manche Normandie 02 33 46 93 35 Le mausolée Letenneur est un monument qui a été bâti en 1900 par Auguste Letenneur, marchand ambulant qui fit fortune au 19e siècle. Tout y était prévu : tombeaux, salle à manger et même… deux chambres ! Ouvert seulement les dimanches après-midi de la mi-mai à la mi-septembre avec la présence de bénévoles.
Le **mausolée Letenneur** est un monument qui a été bâti en 1900 par Auguste Letenneur, marchand ambulant qui fit fortune au 19e siècle. Tout y était prévu : tombeaux, salle à manger et même… ! à…

©Mairie de Roncey

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