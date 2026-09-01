Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou guidée de l’église Notre-Dame de l’Assomption Parfondeval
samedi 19 septembre 2026 · Parfondeval
Informations pratiques
Parfondeval
Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou guidée de l’église Notre-Dame de l’Assomption
Association Parfondeval Patrimoine Parfondeval Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 16:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Narration de l’histoire de l’église du XIIIe siècle qui a longtemps dépendu de l’abbaye de la Couture au Mans et visite guidée à la découverte des différents éléments classés (bénitier, tableau, sculptures, etc.).
Organisé par Parfondeval Patrimoine. .
Association Parfondeval Patrimoine Parfondeval 61400 Orne Normandie patrimoineparfondeval@yahoo.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou guidée de l’église Notre-Dame de l’Assomption
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Visite libre ou guidée de l’église Notre-Dame de l’Assomption Parfondeval a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE