Journées Européennes du Patrimoine: Visites commentées des appartements historiques Rue du Château Pau

Informations pratiques

Pau

Journées Européennes du Patrimoine: Visites commentées des appartements historiques

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites commentées des appartements historiques

(dernières visites 12h et 17h)

Cette visite du château vous invite à une promenade dans les appartements historiques des rois de France et de Navarre et de l’Empereur Napoléon III. Salons d’apparat et appartements privés, chambre natale et berceau mythique d’Henri IV, le château de Pau, c’est aussi une prestigieuse collection de tapisseries à regarder ensemble. .

Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine: Visites commentées des appartements historiques

L’événement Journées Européennes du Patrimoine: Visites commentées des appartements historiques Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau