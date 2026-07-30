Journées Européennes du Patrimoine: visites commentées des appartements historiques Rue du Château Pau
dimanche 20 septembre 2026 · Rue du Château · Pau
Informations pratiques
Pau
Journées Européennes du Patrimoine: visites commentées des appartements historiques
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
9h30-12h /14h-17h visites commentées des appartements historiques
(dernières visites 12h et 17h)
Cette visite du château vous invite à une promenade dans les appartements historiques des rois de France et de Navarre et de l’Empereur Napoléon III. Salons d’apparat et appartements privés, chambre natale et berceau mythique d’Henri IV, le château de Pau, c’est aussi une prestigieuse collection de tapisseries à regarder ensemble. .
Rue du Château Musée national du château de Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 38 00 activites-culturelles.chateau-de-pau@culture.gouv.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine: visites commentées des appartements historiques
L’événement Journées Européennes du Patrimoine: visites commentées des appartements historiques Pau a été mis à jour le 2026-07-25 par OT Pau
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