Journées Médiévales au Moulin, Moulin de Châtillon, Ondreville-sur-Essonne

Informations pratiques

Journées Médiévales au Moulin 19 et 20 septembre Moulin de Châtillon Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Journées animées par la troupe médiéviste » Per Lilium Crucem ».

Atelier d’objets médiévaux, combats et jeux pour les enfants.

Visite du marais et de la minoterie.

Un concert de la chorale « Cœur de Safran » achèvera la journée du samedi.

Moulin de Châtillon 24bis rue du Marais-de-Châtillon 45390 Ondreville-sur-Essonne Ondreville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire 06 33 41 87 41 http://asamec.wordpress.com Le moulin de Châtillon est un moulin à eau entièrement restauré par l’association Asamec (Association de sauvegarde et des Amis du Moulin de Châtillon). Actionné par sa roue remise en état en 2017, sa machinerie entièrement rénovée peut produire de la farine depuis 2023.

Ce moulin avait arrêté son activité en 1959. A la mort de son propriétaire, la commune d’Ondreviile-sur-Essonne a acheté cette propriété qui est depuis gérée par la Communauté de Communes du Pithiverais-Gâtinais. Parking, accès au rez-de-chaussée aux PMR

Journées animées par la troupe médiéviste » Per Lilium Crucem ».

ASAMEC