Moulin de Châtillon Journées Européennes du Patrimoine 2026, Ondreville-sur-Essonne

Moulin de Châtillon Journées Européennes du Patrimoine 2026

Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez le moulin de Châtillon à Ondreville-sur-Essonne. Restauré par l’ASAMEC, sa roue et sa machinerie rénovées permettent depuis 2022 de produire de la farine, témoignant du patrimoine industriel local.

Le moulin de Châtillon, situé à Ondreville-sur-Essonne, est un moulin à eau entièrement restauré par l’ASAMEC (Association de sauvegarde et des Amis du Moulin de Châtillon). Sa roue, remise en état en 2017, et sa machinerie rénovée permettent depuis 2022 la production de farine, activité interrompue en 1959. Acquise par la commune à la mort de son propriétaire, la propriété est aujourd’hui gérée par la Communauté de Communes du Pithiverais-Gâtinais. Ce site historique illustre le patrimoine industriel et l’histoire locale de la meunerie dans l’Essonne. .

Guided tour of the restored flour mill.

