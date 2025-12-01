Marché du moulin

24 Rue du Marais de Châtillon Ondreville-sur-Essonne Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 10:00:00

fin : 2026-11-15 18:00:00

Date(s) :

2026-11-15

Le marché du Moulin de Châtillon réunit producteurs locaux, buvette et restauration sur place. Les visiteurs peuvent également profiter d’une visite libre du moulin, pour une sortie gourmande et culturelle au cœur des marais.

Le marché du Moulin de Châtillon accueille cette année de nombreux producteurs locaux, offrant un large choix de produits frais et artisanaux. Sur place, les visiteurs peuvent profiter de la buvette, se restaurer en toute convivialité et découvrir librement le moulin. Une occasion de soutenir le savoir-faire régional tout en profitant d’une sortie culturelle et gourmande à Châtillon. .

24 Rue du Marais de Châtillon Ondreville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire asamec45@gmail.com

English :

The Moulin de Châtillon market features local producers, refreshments and on-site catering. Visitors can also take a self-guided tour of the mill, for a gourmet and cultural outing in the heart of the marshes.

L’événement Marché du moulin Ondreville-sur-Essonne a été mis à jour le 2025-12-26 par OT GRAND PITHIVERAIS