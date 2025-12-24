Journées du patrimoine de pays et des moulins, Ondreville-sur-Essonne

Journées du patrimoine de pays et des moulins

À Ondreville-sur-Essonne, le moulin de Châtillon, actif depuis le XVIIIᵉ siècle, témoigne de l’ancienne activité de meunerie. Ses quatre étages sont aujourd’hui préservés par l’ASAMEC pour permettre la découverte de ce patrimoine local.

Le moulin de Châtillon, situé à Ondreville-sur-Essonne, ouvre ses portes les 27 et 28 juin pour les Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins. Les visiteurs peuvent découvrir sa machinerie avec de nouvelles meules de pierre, explorer la zone humide et son observatoire,

Une expérience alliant patrimoine local, nature et mémoire historique. .

Immerse yourself in history and nature with a visit to the Moulin de Châtillon and its exceptional exhibition on the Resistance!

