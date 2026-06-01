Ondreville-sur-Essonne

Fête de la Saint-Jean

Ondreville-sur-Essonne Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Comité des fêtes et la commune d’Ondreville-sur-Essonne organisent la traditionnelle Fête de la Saint-Jean le samedi 20 juin dès 19h !Au programme DJ, grand feu de la Saint-Jean et feu d’artifice. Restauration savoureuse sur place (grillades et pizzas). Un rendez-vous estival à ne pas manquer !

La commune d’Ondreville-sur-Essonne célèbre l’arrivée de l’été en grand ! Le Comité des fêtes et la municipalité convient les habitants et les visiteurs à la Fête de la Saint-Jean le samedi 20 juin à partir de 19h.

L’événement propose une soirée festive et rythmée grâce à la présence d’un DJ pour faire danser le public. Les spectateurs admireront le traditionnel feu de la Saint-Jean avant de s’émerveiller devant le grand feu d’artifice qui illuminera le ciel de la commune. Côté papilles, l’organisation propose un espace restauration convivial avec des grillades et les pizzas de Pizz’ Anziana.

Le paiement par carte bancaire est accepté sur place.

Ce rendez-vous populaire et chaleureux au cœur d’Ondreville-sur-Essonne garantit une soirée magique à partager en famille ou entre amis. .

Ondreville-sur-Essonne 45390 Loiret Centre-Val de Loire cfondreville@gmail.com

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English :

The Comité des fêtes and the commune of Ondreville-sur-Essonne are organizing the traditional Fête de la Saint-Jean on Saturday June 20, starting at 7 p.m. DJ, bonfire and fireworks. Tasty catering on site (grills and pizzas). A summer rendezvous not to be missed!

L’événement Fête de la Saint-Jean Ondreville-sur-Essonne a été mis à jour le 2026-05-30 par OT GRAND PITHIVERAIS