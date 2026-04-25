Uttenhoffen

Journées mondiales de l’art topiaire

21 rue Principale Uttenhoffen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 14:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

[JOURNÉES MONDIALES DE L’ART TOPIAIRE] Proposition d’animations et d’ateliers.

Le temps d’un week-end, des dizaines de parcs et jardins privés et publics en France, en Europe et aux USA, proposeront de multiples animations visites guidées, conférences, démonstrations de taille, conseils botaniques et techniques, expositions… .

21 rue Principale Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 84 35 jardinsdelafermebleue@gmail.com

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English :

[WORLD TOPIC ART DAYS] Proposal of animations and workshops.

L’événement Journées mondiales de l’art topiaire Uttenhoffen a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte