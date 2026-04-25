Journées mondiales de l’art topiaire Uttenhoffen
Journées mondiales de l’art topiaire Uttenhoffen samedi 9 mai 2026.
Uttenhoffen
Journées mondiales de l’art topiaire
21 rue Principale Uttenhoffen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 14:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
[JOURNÉES MONDIALES DE L’ART TOPIAIRE] Proposition d’animations et d’ateliers.
Le temps d’un week-end, des dizaines de parcs et jardins privés et publics en France, en Europe et aux USA, proposeront de multiples animations visites guidées, conférences, démonstrations de taille, conseils botaniques et techniques, expositions… .
21 rue Principale Uttenhoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 72 84 35 jardinsdelafermebleue@gmail.com
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English :
[WORLD TOPIC ART DAYS] Proposal of animations and workshops.
L’événement Journées mondiales de l’art topiaire Uttenhoffen a été mis à jour le 2026-04-25 par Office de tourisme de l’Alsace Verte