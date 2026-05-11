Journées nationales de l’agriculture Louzac-Saint-André
Journées nationales de l’agriculture Louzac-Saint-André samedi 6 juin 2026.
Louzac-Saint-André
Journées nationales de l’agriculture
3 Chez Devaud Louzac-Saint-André Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
LA NOIX ! Une journée pour découvrir un aliment formidable
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3 Chez Devaud Louzac-Saint-André 16100 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 9 83 06 38 76 contact@noyeraie.com
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English :
THE NUT! A day to discover a wonderful food!
L’événement Journées nationales de l’agriculture Louzac-Saint-André a été mis à jour le 2026-05-11 par Destination Cognac