Informations pratiques

Montvalent

Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste de Francis Jeandron

Montvalent Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.

Jeandron Francis Sculpture

Au détour des Causses découvrez un parc insolite peuplé de créatures mystérieuse réalisées à partir d'objets métalliques et industriels.

Contact

Tél 07 50 28 40 34

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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Montvalent 46600 Lot Occitanie +33 7 50 28 40 34

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste de Francis Jeandron Montvalent a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne