Informations pratiques

Montvalent

Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste Laborie Jean-Luc

Montvalent Lot

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.

Laborie Jean-Luc Plasticien

Du Cisal au Coco, de la laine au fil d'Or, naissent les derniers tissages. En effet, mes dernières recherches tissées sont très rarement exposées ; vous en serez les premiers privilégiés en découvrant l'Atelier d'Art Laborie Créations. La sculpture et la peinture sont également représentées en l'Atelier. Auteur des Trompe-l'Oeil, vous pourrez aussi les découvrir dans le village de Cornac.

Contact

Tél 06 81 41 92 34

Site https://www.laborie-creations.fr

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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Montvalent 46130 Lot Occitanie +33 6 81 41 92 34

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées Portes Ouvertes Atelier d’Artiste Laborie Jean-Luc Montvalent a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne