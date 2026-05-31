Journées portes ouvertes au Rayon Vert Le Rayon vert Saint-Valery-en-Caux

Informations pratiques

Saint-Valery-en-Caux

Journées portes ouvertes au Rayon Vert

Le Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et du Matrimoine, venez découvrir les différents espaces du Théâtre Le Rayon Vert scène, coulisses, loges, studio de danse et équipements techniques.

Ces visites guidées, assurées par les membres de l’équipe, permettent de mieux comprendre le fonctionnement d’un lieu de spectacle et les étapes de création d’une saison artistique.

> VENDREDI 18, SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE DE 14H À 17H .

Le Rayon vert 14 Rue de la Grâce de Dieu Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 25 41

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English : Journées portes ouvertes au Rayon Vert

L’événement Journées portes ouvertes au Rayon Vert Saint-Valery-en-Caux a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre