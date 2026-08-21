Journées portes ouvertes cabinet de Fasciathérapie La Saunière
samedi 5 septembre 2026 · La Saunière
Informations pratiques
La Saunière
Journées portes ouvertes cabinet de Fasciathérapie
204 La Mazeire La Saunière Creuse
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:30:00
fin : 2026-09-06 16:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Détente de nos fascias pour mieux appréhender la rentrée .
Ateliers découvertes auto hypnose et sophrologie le samedi, yin yoga et gym sensorielle le dimanche.
30 min par atelier.
5 personnes maximum.
Sur réservation. .
204 La Mazeire La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 13 78 57
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English : Journées portes ouvertes cabinet de Fasciathérapie
L’événement Journées portes ouvertes cabinet de Fasciathérapie La Saunière a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Grand Guéret