Informations pratiques

La Saunière

Journées portes ouvertes cabinet de Fasciathérapie

204 La Mazeire La Saunière Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:30:00

fin : 2026-09-06 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Détente de nos fascias pour mieux appréhender la rentrée .

Ateliers découvertes auto hypnose et sophrologie le samedi, yin yoga et gym sensorielle le dimanche.

30 min par atelier.

5 personnes maximum.

Sur réservation. .

204 La Mazeire La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 13 78 57

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English : Journées portes ouvertes cabinet de Fasciathérapie

L’événement Journées portes ouvertes cabinet de Fasciathérapie La Saunière a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Grand Guéret