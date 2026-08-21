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AGENDA · La Saunière

Journées portes ouvertes cabinet de Fasciathérapie La Saunière

samedi 5 septembre 2026 · La Saunière

Journées portes ouvertes cabinet de Fasciathérapie La Saunière

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
10:30:00
Adresse
204 La Mazeire
Ville
23000 La Saunière
Département
Creuse
Tarif
5 5 Tarif de base plein tarif

La Saunière

Journées portes ouvertes cabinet de Fasciathérapie

204 La Mazeire La Saunière Creuse

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:30:00
fin : 2026-09-06 16:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Détente de nos fascias pour mieux appréhender la rentrée .
Ateliers découvertes auto hypnose et sophrologie le samedi, yin yoga et gym sensorielle le dimanche.
30 min par atelier.
5 personnes maximum.
Sur réservation.   .

204 La Mazeire La Saunière 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 13 78 57 

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English : Journées portes ouvertes cabinet de Fasciathérapie

L’événement Journées portes ouvertes cabinet de Fasciathérapie La Saunière a été mis à jour le 2026-08-21 par OT Grand Guéret

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