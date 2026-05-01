Journées portes ouvertes de l’aéro-club du pays de Lapalisse Aérodrome, aéroclub Périgny
Journées portes ouvertes de l’aéro-club du pays de Lapalisse Aérodrome, aéroclub Périgny samedi 23 mai 2026.
Périgny
Journées portes ouvertes de l’aéro-club du pays de Lapalisse
Aérodrome, aéroclub Aérodrome de Lapalisse Périgny Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Portes ouvertes à l’aérodrome Visite des installations aéronautiques, visite d’un cockpit d’avion, vol de découverte
.
Aérodrome, aéroclub Aérodrome de Lapalisse Périgny 03120 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 68 21 93 03
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English :
Open house at the airfield: tour of the aeronautical facilities, visit to an aircraft cockpit, discovery flight
L’événement Journées portes ouvertes de l’aéro-club du pays de Lapalisse Périgny a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de tourisme du pays de Lapalisse
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