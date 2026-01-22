Festival Notes en Vert Périgny
Festival Notes en Vert Périgny vendredi 12 juin 2026.
Festival Notes en Vert
Parc des Coureilles Périgny Charente-Maritime
Début : 2026-06-12
fin : 2026-06-14
2026-06-12
Le festival éco-responsable qui met à l’honneur les musiques du monde.
Parc des Coureilles Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Festival Notes en Vert
The eco-responsible festival featuring world music.
