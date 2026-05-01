Animation Müe & Peau- Parade pour un joli Monde Maison Müe Périgny

Périgny

Animation Müe & Peau- Parade pour un joli Monde

Maison Müe 11 bis rue des écoles Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 11:00:00

fin : 2026-05-31 17:30:00

Date(s) :

2026-05-30

Les enfants de l’école de Rompsay et les artistes de la Maison Müe vous invitent à une fête de quartier intergénérationnelle, joyeuse et créative. Ils et elles RÊVEillent le quartier dans une parenthèse colorée et poétique, dans un esprit upcycling.

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Maison Müe 11 bis rue des écoles Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 04 52 50 asso.mue.dada@gmail.com

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English :

Children from Rompsay school and artists from Maison Müe invite you to an intergenerational, joyful and creative neighborhood party. They will DREAM the neighborhood in a colorful and poetic interlude, in an upcycling spirit.

L’événement Animation Müe & Peau- Parade pour un joli Monde Périgny a été mis à jour le 2026-05-14 par Nous La Rochelle