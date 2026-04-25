Festival Beer Wave Festival BiO’Pôle de Léa Périgny
Festival Beer Wave Festival BiO’Pôle de Léa Périgny vendredi 29 mai 2026.
Périgny
Festival Beer Wave Festival
BiO’Pôle de Léa 22 avenue Paul Langevin Périgny Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-29
Festival de la bière artisanale à La Rochelle. 3 jours de festivités avec Food trucks, Concert, DJ set, activités et ateliers pour petits et grands, marché de créateurs et sélection de brasseries françaises locales et nationales a découvrir !
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BiO’Pôle de Léa 22 avenue Paul Langevin Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
Craft beer festival in La Rochelle. 3 days of festivities with food trucks, concerts, DJ sets, activities and workshops for young and old, a designer’s market and a selection of local and national French breweries to discover!
L’événement Festival Beer Wave Festival Périgny a été mis à jour le 2026-04-25 par Nous La Rochelle