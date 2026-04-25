Festival Beer Wave Festival BiO’Pôle de Léa Périgny

Périgny

Festival Beer Wave Festival

BiO’Pôle de Léa 22 avenue Paul Langevin Périgny Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-29

Festival de la bière artisanale à La Rochelle. 3 jours de festivités avec Food trucks, Concert, DJ set, activités et ateliers pour petits et grands, marché de créateurs et sélection de brasseries françaises locales et nationales a découvrir !

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BiO’Pôle de Léa 22 avenue Paul Langevin Périgny 17180 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

Craft beer festival in La Rochelle. 3 days of festivities with food trucks, concerts, DJ sets, activities and workshops for young and old, a designer’s market and a selection of local and national French breweries to discover!

L’événement Festival Beer Wave Festival Périgny a été mis à jour le 2026-04-25 par Nous La Rochelle