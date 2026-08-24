Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Stachak-Soulacroix Michèle Le Bougayrou Le Vignon-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vignon-en-Quercy

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Stachak-Soulacroix Michèle

Le Bougayrou 16 impasse des battages Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.

Stachak-Soulacroix Michèle Peintre-illustratrice

Mon atelier est installé au coeur du hameau du Bougayrou, dans la ferme familiale. J'occupe une pièce qui servait autrefois pour l'effeuillage du tabac.

Vous y découvrirez des grandes toiles peintes à l'huile , paysages abstraits aux teintes douces.

La nature qui m'entoure m'inspire des carnets aquarellés. Je mets le soleil à contribution pour créer de merveilleux cyanotypes, des mondes rêvés aux couleurs bleu nuit, parsemés d'étoiles d'or.

Depuis quelques temps j'expérimente la gravure sur linoleum. Vous pourrez découvrir une vingtaine d'illustrations des fables de La Fontaine, gravées sur lino, ainsi que d'autres contes.

Je suis également carnettiste, je fais partie de la grande communauté des Urbans Sketchers, je dessine notamment avec le groupe USK Rocamadour. Vous pourrez consulter mes nombreux carnets de voyages.

Démonstration j'expliquerai aux visiteurs comment je grave et comment j'imprime mes linos. J'expliquerai aussi la technique du cyanotype.

Contact

Tél 06 73 19 31 84

Instagram @michelestachak

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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Le Bougayrou 16 impasse des battages Le Vignon-en-Quercy 46200 Lot Occitanie +33 6 73 19 31 84

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Stachak-Soulacroix Michèle Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne