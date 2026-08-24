Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Therondel Pascale près des vieilles granges en pierre Le Vignon-en-Quercy

samedi 10 octobre 2026 · près des vieilles granges en pierre · Le Vignon-en-Quercy

Informations pratiques

Le Vignon-en-Quercy

Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Therondel Pascale

près des vieilles granges en pierre 630-642 route de Laborie Le Vignon-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 10:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-10

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026

L'artiste vous ouvre les portes de son atelier, dans le cadre de la 9ème édition des Journées Portes Ouvertes des Ateliers d’Artistes 2026. Au total, 28 artistes du territoire vous invitent chez eux.

Therondel Pascale Peinture lino-gravure auteure

Je vous présente mon travail de cette année 2 grandes toiles et des dessins sur papier. Comme l’an dernier, la visite se fera chez ma voisine et amie dans la maison mitoyenne au N° 630, mon atelier est chez moi, très encombré, je suis la seule à m’y retrouver…

Démonstration J'aime parler et partager ma pratique artistique avec les visiteurs.

Contact

Tél 06 06 42 79 29

Site https://www.artistescontemporains.org

Samedi 10 et dimanche 11 octobre 2026

10h à 18h sur le territoire de Cauvaldor

Gratuit

Evènement intégré au festival culturel de Cauvaldor Résurgence X La Chose Publique

et sur le même week-end que les Journées des Ateliers d’Artistes d’Occitanie.

www.cauvaldor.fr

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près des vieilles granges en pierre 630-642 route de Laborie Le Vignon-en-Quercy 46200 Lot Occitanie +33 6 06 42 79 29

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English :

The artist invites you to visit her studio as part of the 9th edition of the 2026 Artists’ Studio Open House

L’événement Journées portes ouvertes des ateliers d’artistes Therondel Pascale Le Vignon-en-Quercy a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Vallée de la Dordogne