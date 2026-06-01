Journées portes ouvertes, Maison Fayet, Lahosse
Journées portes ouvertes, Maison Fayet, Lahosse samedi 6 juin 2026.
Journées portes ouvertes 6 et 7 juin Maison Fayet Landes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00
Visites des différents jardins du domaine
- le domaine de la sorcière : cabane et jardin des simples
- la promenade forestière et le domaine des ânes
- la promenade japonaise
- la roseraie
- le potager chalossais
Maison Fayet 2432 route des Côteaux, 40250 Lahosse Lahosse 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine 07 67 33 91 59 http://www.artefact.blog Cet ancien domaine viticole du XVIIe siècle est situé dans un parc arboré de huit hectares. À côté d’une partie composée d’un bois de pins et d’une prairie, la visite s’organise autour d’une roseraie où se côtoient plus de 250 roses anciennes, anglaises et modernes. Un jardin d’inspiration japonaise avec plus de 20 érables japonais et un potager chalossais complètent l’ensemble. Parkings dans le village.
Visites des différents jardins du domaine
©Marie Miltat
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