Castelmoron-sur-Lot

Journées Portes ouvertes MFR Vallée du Lot

MFR Vallée du Lot 14 Chemin de Ronde Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 17:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Venez découvrir la MFR Vallée du Lot !

Visite des locaux, rencontre avec l’équipe, découverte des formations.. .

MFR Vallée du Lot 14 Chemin de Ronde Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 43 97

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English :

L’événement Journées Portes ouvertes MFR Vallée du Lot Castelmoron-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée du Lot et Garonne