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Journées Portes ouvertes MFR Vallée du Lot MFR Vallée du Lot Castelmoron-sur-Lot

Journées Portes ouvertes MFR Vallée du Lot MFR Vallée du Lot Castelmoron-sur-Lot

Journées Portes ouvertes MFR Vallée du Lot MFR Vallée du Lot Castelmoron-sur-Lot vendredi 29 mai 2026.

Lieu : MFR Vallée du Lot

Adresse : 14 Chemin de Ronde

Ville : 47260 Castelmoron-sur-Lot

Département : Lot-et-Garonne

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Castelmoron-sur-Lot

Journées Portes ouvertes MFR Vallée du Lot

MFR Vallée du Lot 14 Chemin de Ronde Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 17:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :
2026-05-29 2026-05-30

Venez découvrir la MFR Vallée du Lot !
Visite des locaux, rencontre avec l’équipe, découverte des formations..   .

MFR Vallée du Lot 14 Chemin de Ronde Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 43 97 

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English :

L’événement Journées Portes ouvertes MFR Vallée du Lot Castelmoron-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée du Lot et Garonne

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