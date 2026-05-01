Marché de producteurs MFR Vallée du Lot Castelmoron-sur-Lot
Marché de producteurs MFR Vallée du Lot Castelmoron-sur-Lot vendredi 29 mai 2026.
Castelmoron-sur-Lot
Marché de producteurs
MFR Vallée du Lot 14 Chemin de Ronde Castelmoron-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:30:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Renseignements par téléphone. .
MFR Vallée du Lot 14 Chemin de Ronde Castelmoron-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 84 43 97
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English :
L’événement Marché de producteurs Castelmoron-sur-Lot a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Vallée du Lot et Garonne