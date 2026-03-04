Journées portes ouvertes sans gluten de Calicote Calicote Valence

Journées portes ouvertes sans gluten de Calicote

Calicote 58 allée James Joule Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 10:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Un marché 100 % sans gluten, festif et gourmand, où petits et grands pourront découvrir de nombreuses surprises !

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Calicote 58 allée James Joule Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 11 00 78 info@calicote.fr

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English :

A 100% gluten-free market, festive and gourmet, with lots of surprises for young and old!

L’événement Journées portes ouvertes sans gluten de Calicote Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme