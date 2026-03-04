Journées portes ouvertes sans gluten de Calicote Calicote Valence
Journées portes ouvertes sans gluten de Calicote Calicote Valence vendredi 24 avril 2026.
Journées portes ouvertes sans gluten de Calicote
Calicote 58 allée James Joule Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24 10:00:00
fin : 2026-04-25 18:00:00
Date(s) :
2026-04-24
Un marché 100 % sans gluten, festif et gourmand, où petits et grands pourront découvrir de nombreuses surprises !
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Calicote 58 allée James Joule Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 11 00 78 info@calicote.fr
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English :
A 100% gluten-free market, festive and gourmet, with lots of surprises for young and old!
L’événement Journées portes ouvertes sans gluten de Calicote Valence a été mis à jour le 2026-03-20 par Valence Romans Tourisme