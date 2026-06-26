Journees rose de provence Sainte-Maxime
Journees rose de provence Sainte-Maxime vendredi 24 juillet 2026.
Sainte-Maxime
Journees rose de provence
Place du Marché Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24 14:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Dans le cadre des Journées Rose de Provence, les jeunes agriculteurs du Golfe vous offrent à la dégustation une sélection des meilleurs rosés locaux dans une ambiance conviviale, ainsi que des petits cadeaux souvenirs.
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Place du Marché Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 55 75 55 contact@sainte-maxime.com
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English : Provence Pink Days
As part of the Rose de Provence Days, young farmers from the Gulf offer you to taste a selection of the best local rosés in a friendly atmosphere, as well as small souvenirs.
Possibility of light catering with the traders of the place (paying).
L’événement Journees rose de provence Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime
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